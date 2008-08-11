Закарпаття знову заливає

Через сильні суботні зливи вода підтопила будинки і домогосподарства Ужгорода, Чопа і чотирьох районів області.

В обласному центрі під водою 24 вулиці, десятки будинків і садиб, така ж ситуація в районі, місті Чоп, чотирьох селах Перечинського, одному селі Свалявського і одному Міжгірського районів. Зсувом перекрито дорогу між Новоселицею і Лісковцем.

Другу добу МНС проводить тут відновлювальні роботи – з більшості господарств і будинків вода вже відведена, автосполучення відновлене. Постраждалих немає.

За повідомленням МНС України, також триває другий етап ліквідації надзвичайної ситуації, що склалася через потужні повені в Західній Україні ще наприкінці липня. Досі підтоплені 15 будинків у 6 селах, без водопостачання одне село, два без електрики, без газу 36.

ICTV