Незаконно засуджений українець Литвинов вимагає офіційного вибачення від Росії

Про це УНІАН повідомив його адвокат Сергій Паршуткін.

«Сьогодні на адресу Генерального прокурора Росії направлено вимогу Сергія Литвинова про надання йому офіційного вибачення від імені Російської Федерації за незаконне кримінальне переслідування», - сказав він.

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«Його звинувачували в каральних операціях на Донбасі в складі батальйону «Дніпро», у вбивстві не менше 39 осіб. Після помилування Надії Савченко інтерес української сторони до інших політв'язням помітно впав. А даремно», - підкреслив Паршуткін.

Крім цього адвокат надав заяву Литвинова про відшкодування моральної шкоди.

«Я незаконно утримувався під вартою з 20 серпня 2014 по 08 липня 2015 року з обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 105 (вбивство двох і більше осіб) і ст. 3356 (застосування заборонених засобів ведення війни) Кримінального кодексу Росії. 25 листопада 2015 року заступник керівника управління головного слідчого управління слідчого комітету Росії по розслідуванню злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни Пищулин А.О. виніс постанову про припинення мого кримінального переслідування за вказаними звинуваченнями і роз'яснив мені право на реабілітацію», - йдеться в заяві Литвинова.

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«Комплексна психолого-психофізіологічна судова експертиза від 03 серпня 2015 року встановила, що мене катували з тим, щоб змусити підписати складені слідчими протоколи допитів з « потрібними» показаннями у вбивстві не менше 39 осіб». Експертиза також встановила, що ці «свідчення були записані не з моїх слів, тобто слідчі фальсифікували матеріали справи», - підкреслив він.

Довідка УНІАН: 20 квітня, в Росії засудили за «розбій» до 8,5 років колонії суворого режиму Сергія Литвинова, затриманого російськими правоохоронцями за підозру у вбивстві в якості бійця добровольчого батальйону 40 осіб під час боїв на Донбасі, пізніше звинувачення перекваліфікували через відсутність доказів провини.

Спочатку Литвинова звинувачували в «каральних операціях у складі воєнізованого батальйону «Дніпро» проти мирних жителів Донбасу - масових вбивствах і зґвалтуваннях (в числі передбачуваних жертв було не менше 30 чоловіків, 8 жінок і дванадцятирічна дівчинка)». Але не знайшовши ні тіл, ні потерпілих, йому пред'явили звичайний розбій стосовно громадянина Росії.