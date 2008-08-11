У Грузії немає жодного українського військового, окрім двох спостерігачів

Станом на 11 серпня на території Грузії не залишилося жодного військовослужбовця Збройних Сил України, крім військових спостерігачів Місії ООН у цій країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

На території Грузії залишилися лише два з п’яти військових спостерігача Місії ООН у цій країні. Інші троє знаходяться у планових відпустках на території України, йдеться у повідомленні.

*** На підставі указу Президента України від 07.08.01 № 595/2001 та постанови Кабінету міністрів від 16.11.01 № 1489 5 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання у складі Місії ООН у Грузії як військові спостерігачі.

Місія ООН у Грузії заснована відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН від 24.08.93 № 858 (1993) для перевірки виконання Угоди про припинення вогню, підписаної 27.07.93 урядом Грузії та абхазькими урядовцями в Грузії. Санкціонована чисельність становила 88 військових спостерігачів. Через поновлення бойових дій у Абхазії прийнятий мандат втратив свою чинність. Після підписання у травні 1994 року грузинською та абхазькою сторонами Угоди про припинення вогню та роз’єднання сил Ради безпеки ООН у своїй Резолюції від 27.07.94 № 937 санкціонувала збільшення чисельності Місії до 136 військових спостерігачів та прийняла новий мандат Місії, який поновлюється кожні півроку.

Основними завданнями Місії є:

спостереження і контроль за виконанням грузинською та абхазькою сторонами Угоди про припинення вогню і роз’єднання сил;

спостереження за діяльністю миротворчих сил;

контроль зони безпеки;

спостереження за районами зберігання важкого озброєння.