У Грузії немає жодного українського військового, окрім двох спостерігачів
Станом на 11 серпня
Станом на 11 серпня на території Грузії не залишилося жодного військовослужбовця Збройних Сил України, крім військових спостерігачів Місії ООН у цій країні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
На території Грузії залишилися лише два з п’яти військових спостерігача Місії ООН у цій країні. Інші троє знаходяться у планових відпустках на території України, йдеться у повідомленні.
*** На підставі указу Президента України від 07.08.01 № 595/2001 та постанови Кабінету міністрів від 16.11.01 № 1489 5 військовослужбовців ЗСУ виконують завдання у складі Місії ООН у Грузії як військові спостерігачі.
Місія ООН у Грузії заснована відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН від 24.08.93 № 858 (1993) для перевірки виконання Угоди про припинення вогню, підписаної 27.07.93 урядом Грузії та абхазькими урядовцями в Грузії. Санкціонована чисельність становила 88 військових спостерігачів. Через поновлення бойових дій у Абхазії прийнятий мандат втратив свою чинність. Після підписання у травні 1994 року грузинською та абхазькою сторонами Угоди про припинення вогню та роз’єднання сил Ради безпеки ООН у своїй Резолюції від 27.07.94 № 937 санкціонувала збільшення чисельності Місії до 136 військових спостерігачів та прийняла новий мандат Місії, який поновлюється кожні півроку.
Основними завданнями Місії є:
спостереження і контроль за виконанням грузинською та абхазькою сторонами Угоди про припинення вогню і роз’єднання сил;
спостереження за діяльністю миротворчих сил;
контроль зони безпеки;
спостереження за районами зберігання важкого озброєння.