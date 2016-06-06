Російське ГРУ планувало підірвати слідчий ізолятор у Києві – Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час позапланової перевірки слідчого ізолятора СБУ за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської та генерального прокурора Юрія Луценка.

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«Цей слідчий ізолятор в рамках одного з кримінальних проваджень, які зараз є в СБУ, планували підірвати представники на завдання ГРУ Генштабу РФ», - зазначив він.

«У нас задокументована розмова того, хто проводив розвідку слідчого ізолятора, і де говориться: «там сидять сепари, не страшно, завантажуймо машину вибухівкою, підірвемо» і таке інше. Саме це СІЗО планувалося до підриву», - додав Грицак.

За його словами, Головне розвідуправління Генштабу Росії не тільки дестабілізують ситуацію в Україні, але й планують терористичні акти.

Нагадаємо, в понеділок вранці проходить позапланова перевірка слідчого ізолятора Служби безпеки України в Києві за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, голови СБУ Василя Грицака та генерального прокурора Юрія Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Шимонович на брифінгу в Києві під час представлення 14-го доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків вчинення катувань як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.

"Що стосується точних цифр... можу сказати, що ми задокументували звинувачення про сотні випадків тортур", - зазначив Шимонович. За його словами, мова йде про випадки на території, яка контролюється озброєними бойовиками, але також і про певні випадках, які сталися на території, контрольованій урядом України.