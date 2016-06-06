У Києві позапланово перевіряють СІЗО СБУ через заяви помічника генсека ООН про тортури (фото)

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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"Просто зараз - позапланова перевірка СІЗО СБУ. Генпрокурор Юрій Луценко запросив омбудсмена Валерію Лутковську та голову СБУ Василя Грицака перевірити один зі слідчих ізоляторів у відповідь на заяву помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича про випадки тортур в Україні як з боку сепаратистів, так і СБУ", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Шимонович на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків здійснення тортур як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.

"Стосовно точних цифр… можу сказати, що ми задокументували обвинувачення щодо сотень випадків тортур", - зазначив Шимонович.

За його словами, йдеться про випадки на території, яка контролюється озброєними бойовиками, але також і про певні випадки, які сталися на території, контрольованій урядом України.