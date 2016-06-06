Мер Одеси хоче зобов'язати нічні клуби нести відповідальність за безпеку відвідувачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив сьогодні під час апаратної наради. За його словами, днями на пляжі в Аркадії потонув молодий чоловік, який разом зі знайомими вийшов із одного з місцевих нічних клубів.

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«Компанія вийшла з нічного клубу і вирушила прогулятися до моря. Хлопець стрибнув у воду, не розрахував сили та потонув. На очах у свідків, які викликали поліцію. Трагедія для родини... Проведіть переговори з усіма нічними клубами, які працюють в прибережній зоні. Потрібно, щоб вони розуміли, що пірси, на які люди виходять погуляти, - зона їх відповідальності», - заявив Труханов.

Він вважає, що служби безпеки клубів мають контролювати не тільки поведінку клієнтів «у своєму периметрі», а й нести відповідальність і надавати допомогу місцевій владі у контролі над узбережжям міських пляжів.

Як відзначив Труханов, в тій самій Аркадії багато таких клубів - «Ітака», «Ібіца» та інші.

«Ми не можемо нескінченно збільшувати наш штат, щоб контролювати те, що вони спочатку доводять у себе людей до кондиції, а освіжитися вони виходять на територію міста», - наголосив Труханов.

Він відзначив, що юридично неможливо зобов'язати нічні клуби забезпечити безпеку відвідувачів, які вийшли із закладу, але «проблему необхідно вирішувати і вести переговори».