Мер Одеси хоче зобов'язати нічні клуби нести відповідальність за безпеку відвідувачів
Мер Одеси Геннадій Труханов пропонує зобов'язати нічні клуби міста нести відповідальність за безпеку своїх відвідувачів на узбережжі Чорного моря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив сьогодні під час апаратної наради. За його словами, днями на пляжі в Аркадії потонув молодий чоловік, який разом зі знайомими вийшов із одного з місцевих нічних клубів.
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«Компанія вийшла з нічного клубу і вирушила прогулятися до моря. Хлопець стрибнув у воду, не розрахував сили та потонув. На очах у свідків, які викликали поліцію. Трагедія для родини... Проведіть переговори з усіма нічними клубами, які працюють в прибережній зоні. Потрібно, щоб вони розуміли, що пірси, на які люди виходять погуляти, - зона їх відповідальності», - заявив Труханов.
Він вважає, що служби безпеки клубів мають контролювати не тільки поведінку клієнтів «у своєму периметрі», а й нести відповідальність і надавати допомогу місцевій владі у контролі над узбережжям міських пляжів.
Як відзначив Труханов, в тій самій Аркадії багато таких клубів - «Ітака», «Ібіца» та інші.
«Ми не можемо нескінченно збільшувати наш штат, щоб контролювати те, що вони спочатку доводять у себе людей до кондиції, а освіжитися вони виходять на територію міста», - наголосив Труханов.
Він відзначив, що юридично неможливо зобов'язати нічні клуби забезпечити безпеку відвідувачів, які вийшли із закладу, але «проблему необхідно вирішувати і вести переговори».