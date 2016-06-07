У "ДНР" заявили про готовність вести переговори з Савченко і йти на "політичні рішення"

Про це заявив у вівторок журналістам так званий постпред "ДНР" в контактній групі Денис Пушилін, повідомляє РИА "Новости".

"Дуже дивно, що саме у Савченко виникли такі думки, що потрібен діалог, необхідно розмовляти з Донбасом, стріляти марно і все інше. Тому, якщо у Савченко будуть необхідні повноваження, ми готові з нею розмовляти", - сказав Пушилін.

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На його думку, для зміни ситуації необхідно політичне рішення.

"Насправді, ми вже бачимо, іноді не вистачає просто політичного рішення. Якщо ці політичні рішення будуть досягнуті навіть з Савченко і якщо вона буде уповноважена, і якщо ми вже на рівні юристів зможемо приймати якісь рішення політичної підгрупи, то це буде чудово – це буде вже просування", - підкреслив Пушилін.

Раніше Савченко запропонувала вийти на прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР". Вона заявила, що готова особисто вести з ними діалог.