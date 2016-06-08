В Україні створили Національний центр кібербезпеки

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави підписав указ «Про Національний координаційний центр кібербезпеки».

Діяльність центру дозволить забезпечити координацію діяльності суб’єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії кібербезпеки України, підвищити ефективність системи державного управління у формуванні та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки.

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Правовою підставою розробки положення є указ президента України від 15 березня 2016 року № 96, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» та затверджено Стратегію кібербезпеки України.

Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом РНБО.

Керівником центру за посадою є секретар Ради національної безпеки і оборони України, секретарем – керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені питання кібербезпеки.

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Членами центру є представники суб’єктів сектора безпеки та оборони України у сфері кібербезпеки: перші заступники або заступники міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних сил України, голови Служби безпеки України, голови Служби зовнішньої розвідки України, голови Національної поліції України, голови Національного банку України (за згодою), до відання яких належать питання кібербезпеки, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, начальник Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України та голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Серед основних завдань центру - аналіз стану кібербезпеки, результатів огляду національної системи кібербезпеки, стану готовності суб’єктів забезпечення кібербезпеки до виконання завдань з питань протидії кіберзагрозам, стану виконання вимог законодавства щодо кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів, інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної інфраструктури, даних про кіберінциденти стосовно державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах тощо.

Центр здійснює прогнозування та виявлення потенційних і реальних загроз у сфері кібербезпеки, узагальнює міжнародний досвід у сфері забезпечення кібербезпеки; оперативне, інформаційно-аналітичне забезпечення РНБО з питань кібербезпеки.

Крім того, центр бере участь в організації та проведенні міжнаціональних та міжвідомчих кібернавчань і тренінгів, розробляє відповідні методичні документи і рекомендації.

Також цей центр має право в установленому порядку запитувати та одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до його компетенції; користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв`язку і комунікацій, мережами спеціального зв`язку та іншими технічними засобами тощо.