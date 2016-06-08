Дніпровські правоохоронці припинили діяльність наркоділків у Херсоні

Як повідомили УНІАН у прес-центрі управління, встановлено 4 активних учасники групи, а також значну кількість кур'єрів.

За даними правоохоронців, обсяги наркопродукції, що виготовлялася і реалізовувалася свідчать, що група була монополістом у своїй сфері діяльності.

Згідно з повідомленням, наркоділки налагодили канали постачання метадону в Дніпропетровську, Київську, Херсонську, Одеську та Запорізьку області. При цьому нарколабораторію вони переміщали в різні міста.

На момент викриття, виробництво знаходилось у Херсоні, де і були проведені основні оперативно-слідчі дії.

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Під час проведення 16 обшуків у членів групи вилучено понад 2,5 кг метадону, близько 15 кг прекурсорів, 60 одиниць лабораторного обладнання, 2 гранати РГД з запалами, а також незареєстровану вогнепальну зброю.

Відкрито кримінальні провадження за рядом статей Кримінального кодексу України.

За наркоторгівлю дилерам і виробникам може загрожувати покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.