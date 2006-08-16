Зустріч Януковича та Путіна тривала близько години без свідків

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент РФ Володимир ПУТІН сьогодні під час зустрічі в Сочі обговорили питання поставок газу до України і цінової політики в цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі після прильоту з Сочі.

«Ми знаємо, що відносини в нафтогазовій сфері достатньо складні, зокрема, в питаннях поставки газу», - сказав прем`єр.

Він повідомив, що до 20 вересня ціна туркменського газу становить 65 дол. за 1 тис. кубометрів, проте Туркменістан запропонував Росії, починаючи з 21 вересня, підвищити ціну на газ до 100 дол. за 1 тис. кубометрів.

«На кордоні з Україною туркменський газ коштуватиме 140 дол., а разом з російським по 230 дол. - матиме невідповідну ціну для нашої економіки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на зустрічі з російським Президентом була досягнута домовленість про спільну роботу з Туркменістаном з метою зберегти газ для України на рівні 95 дол. за 1 тис. кубометрів.

Крім того, за його словами, є доручення голові правління ВАТ «Газпром» Олексію МІЛЛЕРУ і міністру палива і енергетики України Юрію БОЙКУ напрацювати пропозиції щодо стабілізації газового ринку до кінця 2006 року і на 2007 рік. При чому йдеться не лише про цінову політику, але й про забезпечення закачування газу в підземні сховища газу України на рівні 24,5 млрд. кубометрів до початку опалювального сезону.

Український прем`єр також повідомив, що до кінця цього року умови контрактів, укладених 4 січня 2006 року, переглядатися не будуть.

Разом з тим, за його словами, умови контрактів на 2007 рік можуть бути серйозно змінені.

Прем`єр не дав інших деталей.

Він також повідомив, що зустріч з російським Президентом тривала близько години у форматі тет-а-тет.