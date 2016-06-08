В Одесі суд знову взяв під варту росіянина – фігуранта справи "2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, суд пізно ввечері 7 червня ухвалив це рішення у зв`язку з тим, що Мефьодов застосував ненормативну лексику під час перебування в залі судових засідань щодо присутніх учасників процесу.

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Мефьодова відвезли в ізолятор тимчасового тримання.

Представники патріотичних організацій розблокували будівлю суду.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Одеської області 7 червня відпустив з-під варти Мефьодова, раніше заарештованого на два місяці за погрози свідку.

Коли суд оголосив про це рішення, представники патріотичних організацій, які перебували в залі, почали скандувати: "Ганьба!". Вони звинуватили суддів у "пособництві терористам". Активісти, яких у залі було близько 40-50 осіб, заблокували приміщення суду, заявивши, що не дозволять росіянину вийти на свободу.

27 травня Малиновський райсуд Одеси змінив Мефьодову запобіжний захід – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Того ж дня Мефьодова було затримано за іншим звинуваченням - за ч.2 ст.129 (погроза убивством) Кримінального кодексу України. Тоді його помістили в ІТТ.

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29 травня Київський райсуд Одеси взяв Мефьодова під варту на два місяці без права внесення застави. За даними слідства, 26 травня, напередодні винесення рішення Малиновського райсуду про пом`якшення запобіжного заходу, обвинувачений надіслав свідку у справі повідомлення з погрозами: "...Хохол, я тобі обіцяв, що завалю, а ти мені не вірив. Завтра мені змінять запобіжний захід, і я вийду на свободу, чекай у гості...". За фактом винесення неправосудних рішень (ч.1 ст.375 КК України) колегією суддів Малиновського райсуду прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300.

Малиновський райсуд Одеси розглядає епізоди кримінального провадження про масові заворушення. На лаві підсудних – 20 осіб, з них п`ятеро перебувають під вартою (зокрема й двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.