Кремлю поки нічого сказати по обміну українців Солошенка і Афанасьєва

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав журналістам у Москві.

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«Мені поки що нічого сказати з цього питання», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може він підтвердити проведення переговорів щодо обміну Солошенка і Афанасьєва на затриманих в Україні росіян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про підготовчу роботу для обміну засуджених у РФ Солошенка і Афанасьєва.

«Я хочу підтвердити тільки те, що нами проводиться робота з підготовки цього обміну. І ми будемо робити все, щоб повернути в Україну всіх громадян, які перебувають, зокрема, на території РФ», - сказав Грицак, коментуючи питання, наскільки достовірна заява одного з учасників гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську, що Солошенка і Афанасьєва обміняють на двох осіб, які причетні до масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. За словами Грицака, в даний час на території Росії перебуває 11 ув'язнених громадян України.