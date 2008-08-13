У Луценка визнали, що порушують права затриманих

У Міністерстві внутрішніх справ України визнають недоліки в забезпеченні прав затриманих у спеціальних установах міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, про це сказала радник міністра внутрішніх справ Катерина ЛЕВЧЕНКО.

Згідно з повідомленням, для моніторингу дотримання прав людини створюються мобільні групи, які вивчають ситуацію, перш за все, у спецустановах системи МВС України.

Одна з основних серед порушених учасниками мобільних груп проблем - доступ затриманих та заарештованих осіб до медичної допомоги. Відповідно до штатного розкладу, ІТТ з наповненістю менше 20 осіб не мають штатної одиниці медичного працівника. Крім того, на сьогодні зазначені установи лише на 25% забезпечені медикаментами, дезкамерами та кварцовими лампами, наполовину - постільними речами, на 80% - посудом. Крім цього, з наявного майна 75% непридатні для використання та за нормами належності підлягають списанню.

“Важко назвати цілком задовільним і стан харчування затриманих та взятих під варту осіб”, - зазначається у повідомленні. Цього року для органів внутрішніх справ на харчування із розрахунку 6,5 грн. на одну особу, заплановано виділення із державного бюджету 25 млн. грн., проте ці кошти з початку року надходили нерівномірно, тому у деяких областях виникла заборгованість перед підприємствами громадського харчування. “Починаючи з травня цього року, ситуація із фінансуванням стабілізувалася, кошти надходять практично сто відсотків від потреби”, - сказано у повідомленні.

К.ЛЕВЧЕНКО наголошує, що поліпшення потребують і умови праці співробітників органів внутрішніх справ, які несуть службу в спецустановах міліції. “Моє глибоке переконання полягає в тому, що основною причиною порушення прав людини з боку працівників органів внутрішніх справ є порушення прав самих працівників ОВС”,- сказала вона. За її словами, “нестача повітря, задуха, малі розміри службових приміщень, недостатнє освітлення, старі меблі – це лише частина тих проблем, на які звертають увагу представники мобільних груп”. Радник міністра зазначає, що серед ризиків, з якими постійно стикаються працівники органів внутрішніх справ, – загроза захворіти на інфекційні хвороби, в тому числі й на туберкульоз.

В управлінні моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС вважають, що найбільшому ризику підлягають працівники відділів по боротьбі із незаконним обігом наркотиків, кримінального розшуку, кримінальної міліції у справах дітей, але на першому місці – працівники ІТТ та інших спецустанов міліції, конвойних підрозділів. За інформацією управління, упродовж 2007 року конвойними підрозділами здійснено конвоювання 1714 тисяч затриманих і взятих під варту осіб, хворих на туберкульоз, які утримувалися в ІТТ, у тому числі 700 таких осіб проходили лікування в протитуберкульозних закладах під охороною працівників міліції.

К.ЛЕВЧЕНКО зазначає, що оскільки є серйозна проблема щодо переведення хворих на туберкульоз до слідчих ізоляторів (СІЗО), представники ОВС змушені облаштовувати в комунальних протитуберкульозних закладах спеціальні палати для тримання та лікування затриманих, хворих на туберкульоз. На цей час нараховується 105 таких палат на 404 місця, де складно забезпечити встановлені режимні вимоги, у зв’язку з чим в частині областей (Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській) працівники міліцій несуть службу в одній палаті разом із затриманими та взятими під варту особами, хворими на туберкульоз, або перебувають у загальних коридорах (у Волинській, Донецькій, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях), унаслідок чого піддаються ризику зараження та захворювання на цю тяжку хворобу.

Як результат такого стану, лише минулого року під час виконання службових обов’язків на туберкульоз органів дихання захворіли 132 особи, в тому числі – 108 співробітників ОВС.

К.ЛЕВЧЕНКО вважає, що потрібно вносити зміни до законодавства, зокрема, “щодо соціального захисту працівників ОВС в такій ситуації”. Вона зазначає, що МВС України вже підготувало свої пропозиції змін до законодавства України.