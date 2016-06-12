Як у столиці проходив Марш рівності "КиївПрайд-2016" (фоторепортаж)

10:44, 12 червня 2016
Суспільство
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У Києві біля парку ім. Т. Шевченка стартував Марш рівності «КиївПрайд-2016», в якому беруть участь близько тисячі осіб.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, його учасники від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка прямують до площі Льва Толстого.

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Вони скандують: «Розвиток країни – безпека людини», «права людини – понад усе». На чолі колони в барабани б'ють дівчата в масках.

Перед початком руху колони правоохоронці відтіснили кількох людей, які мирно з плакатами протестували проти заходу. Перед цим ці люди сперечалися з учасниками Маршу.

Акція проходить мирно. В даний час учасники вже розходяться.

У заході задіяні значні сили правоохоронців. Вони утворили з обох боків колони по кілька кордонів. На заході присутня голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

Біля площі Льва Толстого стоять пожежні автомобілі та автобуси для виїзду учасників акції.

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Основне гасло маршу ''Права людини - понад усе''
Основне гасло маршу "Права людини - понад усе" /  © Twitter
© Twitter
Учасники маршу принесли з собою плакати
Учасники маршу принесли з собою плакати /  © Twitter
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© Twitter
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© Twitter
Іноземні дипломати на Марші рівності в Києві
Іноземні дипломати на Марші рівності в Києві /  © Twitter
Представники посольства Канади
Представники посольства Канади /  © Twitter
Співробітники американського посольства в Києві на марші
Співробітники американського посольства в Києві на марші /  © Twitter
Гості з Німеччини на Марші рівності в Києві
Гості з Німеччини на Марші рівності в Києві /  © Twitter
Для захисту Маршу рівності задіяли понад 6 тисяч правоохоронців
Для захисту Маршу рівності задіяли понад 6 тисяч правоохоронців /  © Twitter
© Twitter
Правоохоронці затримують провокатора
Правоохоронці затримують провокатора /  © Twitter
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