Як у столиці проходив Марш рівності "КиївПрайд-2016" (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, його учасники від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка прямують до площі Льва Толстого.

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Вони скандують: «Розвиток країни – безпека людини», «права людини – понад усе». На чолі колони в барабани б'ють дівчата в масках.

Перед початком руху колони правоохоронці відтіснили кількох людей, які мирно з плакатами протестували проти заходу. Перед цим ці люди сперечалися з учасниками Маршу.

Акція проходить мирно. В даний час учасники вже розходяться.

У заході задіяні значні сили правоохоронців. Вони утворили з обох боків колони по кілька кордонів. На заході присутня голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

Біля площі Льва Толстого стоять пожежні автомобілі та автобуси для виїзду учасників акції.