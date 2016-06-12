У Києві проходить Марш рівності, який охоронятимуть 6 тисяч поліцейських (відео)

Сьогодні, 12 червня, у центрі Києва проходить «Марші Рівності КиївПрайд-2016». Учасники Маршу рівності збираються біля Національного університету ім. Т. Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз тут зібралося вже близько 300 осіб. По периметру їхнього збору розмістилися значні сили правоохоронців, відбувається перевірка учасників акції на металевих рамках.

Водночас на території, де збираються учасники, вже сталися провокації. Зокрема, чоловік вихопив в одного з учасників прапор України, пояснюючи, щоб той «його не ганьбив» Цього чоловіка правоохоронці винесли за периметр збору.

Поруч з учасниками акції перебуває невеличка група осіб, які виступають проти Маршу, підкреслюючи свою позицію за традиційні пари між чоловіком та жінкою.

Серед учасників акції є, зокрема, посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат та євродепутати, в тому числі глава фракції «зелених»! в Європарламенті Ребека Хармс, а також народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Лещенко.

Підтримати Марш рівності вийшли також інші громадяни.

Частина учасників акції тримають прапори ЛГБТ-спільноти. Дехто загорнувся в них. Також вони тримають плакати з гаслами, сенс яких, що кохання є правом людини, а також «Права ЛГБТ=права людини».

На чолі колони, яка формується для Маршу, грають барабанщиці у масках.

На даний момент основні під'їзди до місця, де буде проходити марш, перекриті поліцією, закрита на вихід станція метро Площа Льва Толстого.

У поліції повідомляють, що рух в центральній частині Києва буде обмежено з 6 години ранку до 12 години.

Нагадаємо, голова Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що поліція буде дуже жорстко захищати «Марш рівності», його охоронятимуть 6 тисяч поліцейських.

Представники руху ОУН Миколи Коханівського пообіцяли зірвати ЛГБТ-марш у Києві, запланований на 12 червня. Зокрема, ОУНівці збираються зробити з маршу «криваву кашу».

Водночас, американський Конгрес закликав українську владу створити безпечні умови для проведення червневого ЛГБТ-прайду в Києві.