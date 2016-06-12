Порошенко побажав збірній України успіхів на Євро-2016: Віримо в вас, хлопці
16:12, 12 червня 2016Суспільство
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«Бажаємо нашій збірній успіхів на Євро-2016!», - зазначив голова держави.
Тренування збірної України напередодні матчу проти команди Німеччини / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко побажав успіхів національній збірній України з футболу на чемпіонаті Європи у Франції.
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Про це голова держави написав у Facebook.
«Бажаємо нашій збірній успіхів на Євро-2016!», - зазначив голова держави.
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, відбудеться перший матч збірної України в рамках групового етапу Євро-2016. Команда зустрінеться на полі в Ліллі зі збірною Німеччини. Початок поєдинку о 22.00.
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