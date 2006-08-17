19-00 - У рамках Всесвітнього форуму українців відбудеться урочисте відкриття виставки-ярмарку «Українська книга сьогодні». Понад 100 видавництв представлять більш ніж 50 000 своїх кращих книжок останніх десятиліть. Участь у оформленні виставки візьмуть провідні дизайнери та флористи Києва. В рамках виставки плануються численні автограф-сесії кращих авторів видавництв «Піраміда», «Факт», «Критика», «Фоліо»Виставка триватиме до 24 серпня. («Український дім», вул. Хрещатик, 2, 3-й поверх).