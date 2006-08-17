В Україні утримається спека

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, лише у західних областях мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 27-32° (у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°); у південній та східній частині вночі 16-21°, вдень 31-36° (на узбережжі морів вночі 20-25°, вдень 25-30°), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

19-20 серпня - мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та місцями у північних областях короткочасні дощі, грози. Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму вночі 17-22°, вдень 31-36°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 22-27°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°.

21-22 серпня у західних, північних та центральних областях дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18°, у західних областях місцями 8-10°; вдень 21 серпня 23-29°, 22 серпня 19-25°. На решті території 21 серпня переважно без опадів, 22 серпня місцями грозові дощі. Температура вночі 15-21°; вдень 21 серпня 28-34°, 22 серпня (крім південного сходу) спека спаде на 3-5°.

У Києві та області у п’ятницю очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 29-31°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.

19-20 серпня - мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ (вночі 20 серпня без істотних опадів). Вітер східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

21-22 серпня - дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18°; вдень 21 серпня 23-28°, 22 серпня 20-25°.