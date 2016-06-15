Бойовики "засудили" представника ООН "за військові злочини", звільнити відмовляються

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, напередодні засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Україна ще раз запропонувала бойовикам звільнити 25 тяжкохворих українців, яких утримують в ОРДО, і висловила готовність передати 50 громадян, аби тільки розблокувати питання заручників.

«У відповідь почули, що представник ООН Ю.Супрун «засуджений за військові злочини» (питання яким псевдосудом - залишається риторичним), а історик І.Козловський - шпигун і виготовляв боєприпаси.....», - повідомила Геращенко.

«Абсурдність цих заяв очевидна і тільки підкреслює, з ким вимушено маємо спілкуватися заради звільнення українців», - нарікає вона.