В Івано-Франківську встановлять пам’ятник Степану Бандері
14:55, 17 серпня 2006Суспільство
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На Європейській площі
Міська влада Івано-Франківська має намір встановити пам’ятник провіднику Організації Українських націоналістів Степану Бандері.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.
Попередньо передбачається, що пам’ятник постане у камені на Європейській площі обласного центру на розі вулиць Степана Бандери і Євгена Коновальця. За радянських часів на цій площі стояв танк – символ радянської армії.
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