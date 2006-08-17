В Івано-Франківську встановлять пам’ятник Степану Бандері

Міська влада Івано-Франківська має намір встановити пам’ятник провіднику Організації Українських націоналістів Степану Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Попередньо передбачається, що пам’ятник постане у камені на Європейській площі обласного центру на розі вулиць Степана Бандери і Євгена Коновальця. За радянських часів на цій площі стояв танк – символ радянської армії.