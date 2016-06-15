Сестра Сенцова відмовилась від російського громадянства і переїхала до України - ЗМІ (відео)
Росіянка Наталя Кончева, сестра незаконно засудженого в РФ Олега Сенцова, відмовилась від російського громадянства і переїхала в Україну.
Двоюрідна сестра Сенцова народилась і прожила в РФ 36 років. До Києва вона переїхала два дні тому і лише почала адаптовуватися, передає ТСН.
Прихисток Кончевій дали в "Межигір"ї" - однокімнатну квартиру в будинку, який колись був житлом для прислуги екс-президента Віктора Януковича.
"Звернулися активісти Автомайдану і сказали, що Наташа Сенцова їде з Росії і не знає, куди їде. Ми брату не сильно можемо допомогти, то хоча б допоможемо їй, шоб у неї були сили боротися за то, шоб його визволити з полону", - сказав комендант "Межигір'я".
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За словами Кончевої, її брату "дозволяють три дзвінки в місяць. Ось, дзвонимо. Плюс там листи, звичайно ж. Він нормально почувається. Чекає, практично сидить вже на виході з речами. Сподівається, що дуже скоро все закінчиться і він теж опиниться в Києві".
Як сказала сестра Сенцова, план поїхати з Москви виник у неї одразу після арешту брата, але зважилася лише тепер, коли їй остаточно набридла надмірна увага російських спецслужб.
"Останнім часом у Росії я ходила тільки із закордонним паспортом. Закордонний паспорт і кілька євро. Щоб мати можливість швиденько "звалити". Навіть в магазин з закордонним паспортом", - сказала вона.
За словами Кончевої, "зараз головне - легалізуватися, зайнятися українською мовою, вивчити якісь закони".