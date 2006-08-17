Зник безвісти керівник Дніпропетровської СПП (фото)

У Дніпропетровській області зник безвісти генеральний директор обласної Спілки промисловців та підприємців Микола ОМЕЛЬЧЕНКО.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.

За його словами, міліція оголосила про розшук М.ОМЕЛЬЧЕНКА.

О.ЩЕРБАТОВ зазначив, що 70-річний М.ОМЕЛЬЧЕНКО зник 29 липня у селі Андріївка Новомосковського району. О 21.30 того дня він вийшов з території власної дачі на прогулянку і не повернувся. Після цього М.ОМЕЛЬЧЕНКА ніхто не бачив.

О. ЩЕРБАТОВ наголосив, що кримінальну справу не порушено, тому що немає складу злочину. За його словами, на сьогодні жодні подробиці щодо зникнення М.ОМЕЛЬЧЕНКА відсутні.

Довідка УНІАН. М.ОМЕЛЬЧЕНКО був обраний на посаду гендиректора Спілки промисловців та підприємців Дніпропетровської області в 1996 році. З 1983 по 1988 рік був першим секретарем Дніпропетровського міськкому, з 1990 по 1991 рік – перший секретар Дніпропетровського обкому КПУ, був членом ЦК КПУ, народним депутатом України з 1990 по 1994 рік та народним депутатом Верховної Ради УРСР кількох скликань. Про діяльність М.ОМЕЛЬЧЕНКА у сфері бізнесу відкритих даних немає.