Укрнафта заявляє про стабілізацію ринку нафтопродуктів

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» заявляє про стабілізацію роздрібного ринку нафтопродуктів. Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН заявив голова правління ВАТ «Укрнафта» Ігор ПАЛИЦЯ.

За його словами, «на сьогоднішній день компанія закупила нафтопродуктів на декілька місяців наперед. Тенденцій для зростання цін на нафтопродукти немає».

При цьому він додав, що всі заправні станції компанії працюють в звичному режимі і відпускають нафтопродукти без ажіотажного попиту.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні. 50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 41% акцій контролює група "Приват".

Роздрібну реалізацію нафтопродуктів через власну мережу АЗС "Укрнафта" розпочала в червні 2004 року. На сьогодні середня реалізація нафтопродуктів через одну АЗС компанії становить близько 10 тонн на добу.

"Укрнафта" планує контролювати до 25% роздрібного ринку України.

На сьогодні компанія розширила власну мережу АЗС до 548 комплексів.