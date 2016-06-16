На Одещині Міноборони через суд повернули 48 гектарів військового полігону, який незаконно засівали

Як повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Південного регіону, цього тижня Одеський апеляційний господарський суд підтримав позицію військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону.

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«Тим самим за Міністерством оборони України визнано право власності на земельну ділянку військового полігону загальною площею 48 га», - зазначили в прес-службі.

У відомстві уточнили, що ця земельна ділянка Болградського військового полігону, призначеного для тренування військовослужбовців і підвищення їхньої бойової виучки, в 2014 році була незаконно надана у користування комерційній структурі для вирощування сільськогосподарської продукції.

«Зараз прокуратурою вживаються заходи для реального виконання зазначеного рішення суду, яким землі оборони буде повернено законному користувачу - Міністерству оборони України», - додали у прес-службі.