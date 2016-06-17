На Одещині кількість госпіталізованих із кишковою інфекцією зросла до 68, 50 із них - діти

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області, станом на 16:00 у лікарні перебувають 68 осіб, у тому числі 50 дітей.

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Стан хворих середньої тяжкості.

«Після рясних дощів зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції серед населення міста Ізмаїла і села Броска Ізмаїльського району. В осередку працює бригада фахівців служби, управління охорони здоров`я ОДА та ГУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», - зазначили в управлінні.

З метою запобігання поширенню спалаху кишкових інфекцій проведено організаційні та протиепідемічні заходи. Зокрема, здійснюється обстеження джерел водопостачання, подворові обходи, проводиться санітарно-освітня робота серед населення з питань профілактики гострих кишкових інфекцій.

Також відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ізмаїльського міськвиконкому. Прийнято відповідне рішення про виділення коштів для лікування хворих.

В Ізмаїльській райдержадміністрації УНІАН повідомили, що рекомендують всім обмежити поїздки до Ізмаїла, зокрема, у вихідні та святкові дні обмежити організацію масових заходів у селах району у зв`язку з виникненням масового захворювання поки що невідомого походження.

Керівництво Ізмаїла звернулося до городян утриматися від вживання сирої води, звертати увагу на терміни придатності продуктів харчування і дотримання правил їх зберігання, а також виконувати правила санітарної гігієни – мити руки перед їжею, не їсти немиті овочі та фрукти і так далі.

Як повідомив у Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко, сьогодні фахівці взяли проби води на водонасосних станціях. Перші результати аналізів показують, що вода в міській мережі відповідає стандартам. Проте в місті є свердловини у приватних дворах.

Передбачається, що після рясних зливових дощів, що пройшли 14 червня, сталося підтоплення приватних колодязів, а також часткове руйнування туалетів у приватному секторі.

«Дано вказівку удвічі збільшити частку хлору для знезараження води. Зараз проводяться роботи з вивчення можливих причин ситуації», - написав Абрамченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна санітарно-епідеміологічна служба повідомляла про спалах гострої кишкової інфекції в Ізмаїльському районі Одеської області, в результаті якої спершу було госпіталізовано 50 осіб, у тому числі 39 дітей.

Перші 28 хворих, у тому числі 21 дитина, звернулися за допомогою увечері 16 червня.

Попередній діагноз: гострий гастроентероколіт.

Розпочато відповідне розслідування.