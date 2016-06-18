Афанасьєв обіцяє боротися за звільнення українських політв’язнів у Росії

Про це він розповів в інтерв’ю Крим.Реалії.

«Як юрист я знаю набагато більше, ніж кожен з юристів, тому що я був по той бік системи. І коли я був там, то допомагав писати скарги і відстоювати права та свободи кожного арештанта, який звертався до мене. Зараз я хочу вступити у боротьбу, щоб звільнити ще 29 політичних в’язнів», – сказав Геннадій Афанасьєв.

Читайте також"Пройшов через тортури і біль": Афанасьєв звернувся до іноземних журналістів

«Моя освіта, мої знання, якими я користувався у Криму проти Росії, допомагаючи захистити рідну країну, мені допоможуть», – зазначив кримчанин.

Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня. Їх обміняли на одеситів-представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденко, яких звинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званого «Народної ради Бессарабії».

У Росії 26-річному Геннадію Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичного співтовариства і засудили в 2015 році до семи років ув’язнення, а 74-річного Юрія Солошенка засудили до шести років ув’язнення за звинуваченням у шпигунстві.