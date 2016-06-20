Адвокати Савченко захищатимуть у російському суді заступника голови Меджлісу Умерова

Про це повідомив Фейгін на своїй сторінці у Facebook.

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"Відсьогодні я прийняв захист Ільмі Умерова, у минулому голови Бахчисарайської районної державної адміністрації та заступника голови ВР Криму... Ми вступаємо в справу з Миколою Полозовим (який веде захист Ахтема Чийгоза і Хайсера Джемілєва) та колегами в Криму. Скоро я туди вирушу, але нам потрібна допомога. Велика допомога", - написав Фейгін.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталія Поклонська заявила, що порушено кримінальну справу стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу" за "публічні заклики до порушення територіальної цілісності РФ".

Слідчий вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Російською Федерацією Криму.