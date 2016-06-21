На Дніпропетровщині перекрили канал доставки речовини для виготовлення метамфетаміну

Організатором каналу виявився 45-річний мешканець Новомосковська, який замовляв комбінований лікарський препарат "акатар" поштою зі Львівщини. Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

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Співробітники спецслужби затримали жінку-наркокур`єра під час одержання чергової посилки в одному з поштових відділень міста. Загальна кількість вилученого препарату становить понад 18 тис. пігулок, що за цінами "чорного ринку" коштує приблизно 200 тис. грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.