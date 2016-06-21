Полторак покарав за організацію навчального збору у Гончарівському десятьох керівників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

У відомстві нагадали, що Військовій службі правопорядку було доручено провести службове розслідування щодо неналежної організації та проведення навчального збору з резервістами на базі 1-ї окремої танкової бригади у селищі Гончарівське.

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«Факти неналежної організації навчально-методичного збору підтвердилися. За результатами розслідування міністр оборони України притягнув до дисциплінарної відповідальності десять керівників різних органів військового управління Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Полторак визначив перелік заходів, які необхідно провести у Генеральному штабі, Командуванні Сухопутних військ та оперативних командуваннях з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Як відомо, 15 червня на Гончарівському полігоні сталася бійка між резервістами. За повідомленням військової прокуратури, під час зарахування резервістів до списків частини деякі з них були у нетверезому стані, а деякі вживали алкогольні напої за територією військової частини. Під час прийому вони висловлювали обурення щодо можливого проходження військової служби протягом не 10 діб, а 1 року.