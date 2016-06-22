У Львові заблокували пункт перевантаження сміття, звідки його везуть до Києва - ЗМІ

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Люди, які представились мешканцями Городоцької та навколишніх вулиць незадоволені тим, що поблизу їх домівок створили пункт перевантаження сміття. Протестувальники скаржаться, що від майданчика з відходами постійно поганий запах, а ще - це джерело антисанітарії. То ж вони категорично проти такого сусідства, незважаючи на те, що майданчик розташований на відстані кількох сотень метрів від їхніх домівок.

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Як пише видання, район, де розташований пункт перевантаження сміття - промисловий. Поруч є лише три багатоквартирних будинки - №№ 276, 278 та 280. Однак відстань від житла до майданчика - понад 200 метрів.

Мешканці розповіли, що вирішили заблокувати роботу майданчика - туди пускають лише порожні машини, які заїжджають, щоб забрати відходи. Ті ж вантажівки, які привозять сміття – наразі заблоковані.

Якщо пункт перевантаження сміття не закриють, люди погрожують завтра вранці перекрити вулицю Городоцьку.

Тимчасовий пункт перевантаження сміття на Городоцькій облаштували минулого тижня. Землю на якій розташований майданчик ЛКП «Львівспецкомунтранс» орендує у приватного підприємця. Вивозити сюди сміття мають право п’ять львівських перевізників, які працюють на ринку.

Щодоби з цього пункту у Київ виїжджає 10 машин із 22 тоннами відходів кожна. У Києві сміття сортують, а решта спалюють. Таким чином зі Львова вдається вивезти 220 тонн відходів щодня. Загалом Львів продукує 500-700 тонн сміття на добу. Решту сміття поки що приймають полігони на території області.