В Одесі близько тисячі людей взяли участь у мітингу проти мера Труханова

В Одесі сьогодні близько 1 тис. людей взяли участь у мітингу протесту проти мера міста Геннадія Труханова.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти зібралися на вулиці Генуезькій біля комплексу «Гагарін Плаза», де другий день проходить Український муніципальний форум.

Вони принесли з собою плакати з написами: «Труханов, Одеса не твоя власність», «Ми проти мера-корупціонера», «Гена, повертайся на батьківщину», «Досить деребанити землю», «Не дамо знищити Одесу», а також розгорнули величезну розтяжку «Одеса проти Труханова». Вони також прийшли з прапорами України, деякі пов'язали на плечі жовто-блакитні полотнища. Учасники акції, серед яких представники патріотичних організацій, студентських організацій і пенсіонери, незадоволені міською владою, скандували: «Гено, виходи! Гена — злодій».

Частина активістів спробувала пройти всередину комплексу «Гагарін Плаза», де проходить Український муніципальний форум, але вхід заблокували працівники поліції і невідомі в цивільному одязі.

Простоявши більше трьох годин, мітингувальники розійшлися, заявивши, що «ця акція проти Труханова – не остання».

Як повідомляв УНІАН, учора, 21 червня, в Одесі близько 2 тис. осіб мітингували на вулиці Генуезькій, вимагаючи відставки мера міста Труханова. Активісти перекрили проїжджу частину вулиць Генуезької і Посмітного, через що рух транспорту в цій частині міста було паралізовано. Протестувальники перебували біля комплексу «Гагарін Плаза», де розпочався Український муніципальний форум.