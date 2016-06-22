В МЗС розповіли, як збираються полегшити отримання віз до України

Передбачається, що візові анкети можна буде заповнити онлайн. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці в Facebook.

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«Зараз на завершальній стадії міжвідомчого узгодження знаходиться проект нової редакції «Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», який розробили з метою адаптації міграційно-візової політики України до стандартів ЄС та приведення нормативно-правової бази у візовій сфері у відповідність сучасним вимогам», - сказано в повідомленні.

Зокрема, пропонується надати можливість подавати візові анкети онлайн. Також пропонується запровадити подачу пакету документів для оформлення візи в закордонні дипломатичні установи (ЗДУ) або зовнішнього постачальника послуг особисто, через законного представника або з використанням засобів поштового зв'язку.

Крім того, передбачається проведення співбесіди між ЗДУ і заявником з використанням засобів віддаленого зв'язку, які дозволяють здійснити візуальну ідентифікацію заявника.

Також планується надати можливість відправки паспортного документа зі вклеєною візовою етикеткою власнику засобами поштового зв'язку за його рахунок.

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Крім того, в МЗС пропонують зменшити терміни оформлення віз: в терміновому порядку - до 5 робочих днів, у звичайному порядку - до 10 робочих днів (зараз термінове оформлення – до 15 днів). Також пропонується збільшити строк дії короткострокових віз до 10 років.

Серед іншого, передбачається знизити до 65 доларів США тарифну ставку за оформлення всіх типів віз, а також збільшити термін дії довгострокової візи: за новими правилами вона буде видаватися як багаторазова на 90 днів (зараз – разова на 45 днів, що викликає обґрунтовані скарги заявників у частині ліміту часу на прибуття в Україну, а також у випадках термінового виїзду з України до оформлення виду на проживання, що вимагає повторного звернення за візою).