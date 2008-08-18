Турчинов вимагає, щоб 1 вересня відкрилися постраждалі від повені школи

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вимагає, щоб 1 вересня почали працювати всі школи, пошкоджені в результаті повені в західних регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів із питань ліквідації наслідків повені.

У свою чергу, представник Міністерства освіти на нараді повідомив, що всі 293 пошкоджені в результаті стихії дошкільні установи вже готові до роботи, а в усіх 217 пошкоджених школах навчальний процес розпочнеться за планом – 1 вересня.