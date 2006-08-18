Представник Президента в АРК носить майку «Яке це щастя, що я Москаль» (фото)

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ іноді прогулюється в майці з написом «Яке це щастя, що я Москаль», яку йому подарували його закарпатські друзі.

Про це Г.МОСКАЛЬ повідомив в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

Як розповів Г.МОСКАЛЬ, «москальська» майка стала відповіддю його друзів із Закарпаття на знамениті львівські майки з написом «Дякую тобі, Боже, що я не москаль».

«Коли я був заступником міністра внутрішніх справ України в 1995 році, під час службового відрядження в Львові купив дві футболки з написом "Дякую тобі, Боже, що я не москаль", а ось зараз мої закарпатські друзі зробили відповідь львівським ультра-націонал-патріотам - випустили майку з написом "Яке це щастя, що я Москаль" і подарували її мені», - розповів постпред Президента.

Він також повідомив, що, прогулюючись у «москальській» майці в Криму, бачив схвальну реакцію на цей напис у жителів автономії. А ось "антимоскальську" майку з написом «Дякую тобі, Боже, що я не москаль» Г.МОСКАЛЬ так жодного разу і не вдягав, оскільки вона може викликати негативну реакцію у кримської громадськості. «Ні, цю майку не вдягав, - сміючись, заявив представник глави держави, - боюся, що в Криму поб`ють».