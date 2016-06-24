В Одесі заборонили купатися на 6 найпопулярніших пляжах
В Одесі на шести найпопулярніших пляжах заборонено купатися у зв'язку з погіршенням мікробіологічних показників проб морської води.
Про це повідомляє департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.
«Купатися на шести пляжах в Чорному морі не рекомендовано на підставі результатів досліджень проб морської води за мікробіологічними показниками, відібраних Одеським обласним лабораторним центром Держсанепідемслужби України», - зазначили в департаменті.
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З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і для профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, рекомендовано утриматися від морського водокористування на пляжах «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний» і «Золотий берег».
Обмеження діють до особливого розпорядження.