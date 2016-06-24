В Одесі заборонили купатися на 6 найпопулярніших пляжах

Про це повідомляє департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради.

«Купатися на шести пляжах в Чорному морі не рекомендовано на підставі результатів досліджень проб морської води за мікробіологічними показниками, відібраних Одеським обласним лабораторним центром Держсанепідемслужби України», - зазначили в департаменті.

Читайте такожУ Чорне море без очищення скидається 70% каналізації окупованого Севастополя - еколог

З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і для профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, рекомендовано утриматися від морського водокористування на пляжах «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний» і «Золотий берег».

Обмеження діють до особливого розпорядження.