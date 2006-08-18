Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українську діаспору в Росії до консолідації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на IV Всесвітньому форумі українців.

«Ми наведемо порядок в Українському центрі в Москві. Я завтра дам розпорядження, що там треба зробити, кого там треба замінити», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що в Росії проживає декількамільйонна українська діаспора. «Невже ми не можемо побачити Український центр в Москві таким, яким хочемо його бачити? Які можуть бути перепони?», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, якби представники української діаспори в Росії продемонстрували більшу консолідацію, більшу спільність, «то повірте, у нас був би в Москві і український центр, і школа, і театр, і інше», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО запевнив, що кожна його зустріч з російським керівництвом починається з цього і він буде «цією дорогою йти».