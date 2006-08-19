Ціна газу на 2007 рік буде прийнятною

«Ціна на газ на 2007 рік формуватиметься з урахуванням взаємних інтересів сторін, що беруть участь у цьому процесі. Безумовно, вона буде прийнятною для нашого суспільства і для нашої економіки», - сказав в п’ятницю в ефірі телеканалу «1+1» міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива та енергетики України, він наголосив, що істотного підвищення цін наступного року не буде.

Стосовно ціни на газ до кінця поточного року Ю.БОЙКО сказав, що ціна, озвучена прем‘єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а це 95 доларів за тисячу кубометрів, буде витримана до кінця року. «У ціні 95 доларів немає політичної складової. Усе прораховано згідно з ринковим підходом до формування ціни, починаючи від кордону Узбекистан-Туркменістан і закінчуючи транзитом газу нашою територією. Існує близько десяти факторів, що визначають ціну. Сукупність цих факторів дає нам право дати суспільству впевненість, що ми утримаємо ціну до кінця року», - сказав міністр.