Через нічну стрілянину в центрі Дніпра 1 чоловік загинув, 1 поранений

Як повідомляє Головне управління поліції в Дніпропетровській області, рана 31-річного чоловіка виявилася смертельною і він помер у лікарні не приходячи до тями.

Інший чоловік 1989 року народження з вогнепальним пораненням стегна та передньої черевної стінки самостійно звернувся до міської лікарні. Він і розповів правоохоронцям обставини події.

Виявилося, що обидва постраждалі отримали травми в один і той же час, в одному й тому ж місці. Це сталося близько 23:40 на вулиці Миронова.

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Також поліцейські опитали свідків фатальної пригоди і встановили, що обоє чоловіків були травмовані в результаті конфлікту між двома групами людей.

В ході розшукових дій працівники карного розшуку виявили та затримали в порядку ст. 208 КПК України місцевого мешканця 1989 року народження, якому найближчим часом буде вручено письмове повідомлення про підозру.

З місця події вилучено 4 гільзи. Знаряддя злочину - гладкоствольна мисливська рушниця «САЙГА 20С» калібру 20 мм - вилучена та направлена на експертизу.

Проводяться подальші заходи по встановленню обставин вчинення злочину.

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Слідчим відділенням Бабушкінського відділення поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі строком від 7 до 15 років.

У свою чергу, як пишуть "События Днепра", представник громадської організації "ЗОВ" Всеволод Новохатько розповів про нічну сутичку зі стріляниною в районі Європейської площі, в результаті якої загинула людина.

За його словами, конфлікт почався в залі ігрових автоматів.

"Стрілянина сталася в районі Європейської площі. Але сам конфлікт зав'язався в незаконному залі гральних автоматів, який знаходиться над кафе "Миші Бляхера". Коли одна компанія зайшла в цей салон, їх там уже чекали. Хлопці намагалися сховатися на автомобілях, сталася стрілянина, в внаслідок якої загинула одна людина. Це все сталося через те, що поліція міста закриває очі на ігрові салони", - сказав він.