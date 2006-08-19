Президент пропонує скоротити українську армію

Президент України Віктор Ющенко пропонує до 2011 р. скоротити чисельність Збройних сил країни до 143 тис. чоловік. Відповідний проект закону зареєстрований у Верховній Раді 18 серпня, повідомляє ICTV.

Згідно документу, до кінця 2007 р. чисельність армії повинна скласти 200 тис. чоловік, зокрема 152 тис. військовослужбовців; до кінця 2008 р. - 183 тис. чол., зокрема 143 тис. військовослужбовців; до кінця 2009 р. - 165 тис. чол, в т.ч. 131 тис. військовослужбовців, до кінця 2010 г - 147 тис. чол., в т.ч. 120 тис. військовослужбовців; до кінця 2011 р. - 143 тис. чол., в т.ч. 116 тис. військовослужбовців.

У документі також вказується, що загальна чисельність Збройних сил України впродовж 2007-2011 рр. скоротиться на 78 тис. посад, зокрема військовослужбовців - 49 тис. і до кінця 2011 р. складе 143 тис. посад, зокрема військовослужбовців - 116 тис. чол.

"На реалізацію закону України потрібно 6112,7 млн. грн.", - мовиться в пояснювальній записці до законопроекту, підписаній міністром оборони Анатолієм Гриценко.

За матеріалами РБК