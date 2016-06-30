Близько 70% переселенців з Донбасу та Криму знімають житло і скаржаться на його високу вартість - опитування

Про це УНІАН повідомили в представництві Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

В МОМ посилаються на дослідження, які свідчать, що проблеми з житлом та працевлаштуванням залишаються найбільшими бар’єрами на шляху інтеграції внутрішньо переміщених осіб. «Лише трохи більше половини тих, хто працював до моменту переселення, змогли знайти роботу на новому місці, і 40% опитаних ВПО свідчать, що їм доводиться економити навіть на харчуванні. Близько 70% переселенців винаймають житло і скаржаться на його високу вартість», - сказано в повідомленні.

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При цьому наголошується, що з початку кризи МОМ, за підтримки міжнародних донорів, надала допомогу понад 100 тис. осіб, що постраждали внаслідок конфлікту. Зокрема, проведено бізнес-тренінги для понад 5,5 тис. переселенців та членів приймаючих громад. «Гранти на обладнання та професійне навчання було надано понад 3 300 бенефіціарам. МОМ також підтримала близько 50 громад у семи регіонах України, провівши для них тренінги із розвитку та допомігши із ініціативами соціального згуртування та відновленням соціальних закладів, якими користуватимуться близько 150 тис. місцевих жителів та переселенців», - йдеться у повідомленні.