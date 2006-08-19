Словаччина зацікавлена у проекті транспортування до Європи каспійської нафти

Словацька Республіка зацікавлена у співпраці з Україною в енергетичній сфері, зокрема, в участі у проекті транспортування до Європи каспійської нафти та поставок української електроенергії до Словаччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України, про це сьогодні на зустрічі у Києві з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ сказав міністр закордонних справ Словацької Республіки Ян КУБІШ.

Сторони обмінялися думками щодо сучасного стану економіки і фінансової політики України та обговорили питання щодо співпраці між двома країнами. М.АЗАРОВ зазначив, що перед новим урядом України стоять складні завдання щодо продовження уже розпочатих і реалізації нових системних економічних реформ та вирішення конкретних завдань щодо наповнення бюджету країни.

Пріоритетним напрямком діяльності уряду у зовнішньоекономічній сфері стане поглиблення торговельно-економічного співробітництва із зарубіжними партнерами, у тому числі зі Словаччиною. Перший віце-прем’єр-міністр наголосив, що головним завданням для уряду України буде усунення негативного сальдо у торговельних відносинах між низкою держав. Поглиблюючи тему, М.АЗАРОВ позитивно оцінив результати розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною і Словаччиною в останні роки, але зазначив, що ці показники не повною мірою відображають потенціал, який існує між нашими країнами.

Окрім того, сторони торкнулися питання завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислювальних руд. При розв’язанні цього питання, зазначив М.АЗАРОВ, будуть враховані інтереси словацької сторони.

Я.КУБІШ запевнив, що Словаччина готова сприяти у вирішенні питання інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур.

У свою чергу М.АЗАРОВ висловив вдячність за турботу у питаннях задоволення культурно-освітніх проблем української національної меншості у Словаччині та створення нормативно-правової бази у сфері взаємостосунків із національними меншинами.

За підсумками зустрічі М.АЗАРОВ дав доручення відповідним урядовим структурам щодо вирішення питання активізації співпраці зі Словаччиною.