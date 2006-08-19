У Криму сталася масова бійка росіян і місцевих жителів

У Криму в одному з кафе Судака сталася масова бійка між відпочиваючими з Росії і місцевими жителями, внаслідок чого одна людина загинула і троє одержали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Судакського міського відділу міліції Олександр ПОЛІЩУК, інцидент стався близько пів на п`яту ранку.

"Групи молодих людей з Росії і України відпочивали в кафе "Долстукъ". Між місцевими жителями і росіянами зав`язалася бійка, причиною якої стало якесь непорозуміння - хтось не так подивився або не так танцював із дівчиною", - розповів начальник судакської міліції. За його словами, в сутичці брали участь близько 20 чоловік, причому під час бійки в хід йшли навіть монтировки від автомобіля.

В результаті бійки загинув 22-річний житель Судака (за даними міліції, його мати - кримська татарка, батько – турок-месхитинець), травми одержали 2 росіян і 1 місцевий житель. "Це побутова бійка, не потрібно її трактувати як сутичку на міжнаціональному грунті", - наголосив О.ПОЛІЩУК.

Він також повідомив, що хлопця, який загинув у бійці, сьогодні вже поховали. Житель Судака, який постраждав під час бійки, зараз перебуває в Судакській міській лікарні, 2 росіян, які одержали травми, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

За фактом нічних подій прокурор Судака порушив кримінальну справу за статтею 121 частини 2 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі).

"Призвідників бійки встановить слідство", - повідомив начальник міліції Судака.

За деякими даними, серед семи відпочиваючих з Росії - шестеро курсантів Рязанського вищого військового командного училища Повітряно-десантних військ і один спортивний інструктор.