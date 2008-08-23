Вже 92 відвідувача їдальні «Ядзакі-Україна» потрапили до лікарні

На Закарпатті до обласної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» госпіталізовано вже 92 працівників ТОВ „Ядзакі-Україна” (село Минай Ужгородського району), які вживали їжу на харчоблоці товариства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, всього на підприємстві працюють близько 1200 осіб.

Станом на ранок 23 серпня пацієнти перебувають у задовільному стані.

Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина отруєння встановлюється. Ситуація контролюється Головним облуправлінням МНС.