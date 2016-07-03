Порошенко: Майже 600 військовослужбовців, які живуть на кораблях, будуть забезпечені житлом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні в Одесі під час брифінгу, що пройшов у рамках святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України.

Глава держави зазначив, що «є кілька пріоритетних завдань», перше з яких - в Одесі забезпечити житлом військовослужбовців, особливо тих, хто зберіг вірність присязі й вийшов із окупованого Криму. Зокрема, планується дві великі будівлі переобладнати під гуртожитки.

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«Найближчим часом, я думаю, що це рішення буде проведено через Кабінет міністрів України й біля порту буде переобладнано два будинки, які зараз належать Мініфрастуктури, для того щоб у найкоротші терміни облаштувати там гуртожитки. Міністр оборони отримав від мене відповідний наказ. Гроші на модернізацію будівель знайдено... І я ставлю завдання, щоб до кінця року цей комплекс робіт було завершено», - заявив Порошенко.

За словами глави держави, на сьогоднішній день майже 600 військовослужбовців живуть на кораблях. Житло в зазначених гуртожитках, як підкреслив Порошенко, повинні отримати більшість таких моряків.

«Переселити їх до гуртожитків на березі», - підкреслив президент, додавши, що дав відповідне розпорядження міністру оборони Степану Полтораку.