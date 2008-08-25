В Одеській області 30-річну жінку вкусив каракурт

Вчора у селі Залізничне Болградського району Одеської області була вкушена павуком каракуртом 30-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у стані середньої важкості вона госпіталізована до центральної районної лікарні.

***Каракурт - отруйний павук, поширений на півдні України. Особливо отруйні самки павука. Їхні укуси викликають різку місцеву реакцію (гангренозний розклад тканин), інколи тяжке отруєння, в результаті якого настає смерть. На ураженому місці виникає гострий біль, який поступово охоплює все тіло. Характерними ознаками є холодний піт, посиніння шкіри, судорога, важке дихання, коматозний стан. Ефективне лікування можливе при введенні протикаракуртової сироватки.