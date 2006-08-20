Президент завтра проведе круглий стіл

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує провести в Автономній Республіці Крим круглий стіл з представниками кримської громадськості.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Представництві Президента України в АРК.

За інформацією Представництва, в ході зустрічі, на яку запрошені представники кримських татар, української громадськості та деяких політичних сил Криму, глава української держави планує обговорити недавні події в Бахчисараї.

Від`їзд на круглий стіл для акредитованих журналістів запланований на 7 годин ранку від будівлі Представництва Президента України в АРК.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО працює в Криму, в своїй літній резиденції.