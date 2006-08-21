Про плани ”Укрзалізниці” розкаже в.о. генерального директора В.Козак. Прес-конференція у Києві

13-30 - Відбудеться прес-конференція в.о. генерального директора державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця" В.Козака на тему "Фінансово-економічний стан "Укрзалізниці" і плани розвитку залізниць України" (вул. Рейтарська, 8/5а). Потрібна акредитація. Телефони: 465-14-77, 465-12-72, 8(067) 466-14-43.

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