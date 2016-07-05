В Одесі на маршрути вийшли 5 нових низькопідлогових тролейбусів

Як повідомив УНІАН прес-секретар заступника мера Одеси Андрія Котляра Микола Покровський, комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» придбало у компанії «Богдан Моторс» 5 тролейбусів «Богдан Т70117» за 26,4 мільйона гривень.

«Вихід першого тролейбуса відбувся вчора, 4 липня, в тестовому режимі на маршрут №7. Вже сьогодні 4 з 5 машин приступили до повноцінної роботи на цьому ж маршруті. Після отримання допуску на керування водіями, завтра у другу зміну вийде п'ята машина - на маршрут №10», - сказав Покровський.

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Як пояснив Покровський, рішення про виділення коштів було прийнято Одеською міськрадою в березні, травні машини були закуплені, а в Одесу прибули наприкінці червня.

«Богдани» пофарбовані у кольори прапора Одеси (жовтий, білий і червоний), довжина тролейбуса - 12 метрів, пасажироємність - 105 осіб.

Як зазначив Покровський, до прибуття 5 нових тролейбусів в Одесі на 12 маршрутах було задіяно 98 тролейбусів.