У будинку екс-чиновника часів Януковича знайшли арсенал зброї (фоторепортаж)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Оперативники спецслужби вилучили зі схрону два кулемети «Максим»; два автомати Калашникова; пістолет-кулемет МП-38/40; два пістолети «Вальтер»; пістолет «Маузер»; пістолет «Берета»; чотири револьвери, в тому числі один золотий; два карабіни; сім мисливських рушниць; набої різного калібру; магазини до автоматів; пристрої для відстрілу гумових куль; сигнальні та освітлювальні ракети; димові шашки", - йдеться у повідомленні.

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Також правоохоронці вилучили три комплекти номерних знаків до автомобілів, у т.ч. один військового зразка, які могли використовуватись у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.