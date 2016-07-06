У Польщі українцеві висунули обвинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої - ЗМІ

Як повідомляє Польське радіо, сьогодні суд у Ґданську вирішить, чи візьмуть українця під варту.

5 липня пізно ввечері у Ґданську завершився допит 21-річного українця, котрого польські правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

Чоловікові вже висунули обвинувачення, однак він не зізнався у скоєному і представив свою версію подій.

Місцева прокуратура звернулася з клопотанням про тимчасовий арешт підозрюваного.

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Раніше ґданська поліція затримала шістьох осіб у справі щодо зґвалтування неповнолітньої. Усі затримані є громадянами України віком від 19 до 33 років.

За словами потерпілої 15-річної польки, зґвалтування було скоєне в суботу, 3 липня. Перед цим дівчина домовилася про зустріч із українцем, з яким познайомилася раніше. Крім них на спільній вечірці були ще інші громадяни України.

Як повідомили у прокуратурі, п’ятьох із затриманих слідчі допитали як свідків та відпустили додому. Допит 21-річного українця тривав до пізнього вечора і в результаті прокурор висунув йому обвинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої.

Прокуратура клопочеться про взяття під тримісячний арешт підозрюваного українця.

Кримінальний кодекс Польщі за зґвалтування передбачає тюремне ув’язнення від трьох до 12 років.