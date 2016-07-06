У Польщі українцеві висунули обвинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої - ЗМІ

15:14, 06 липня 2016
Суспільство
518 0

У Ґданську 21-річному громадянину України висунули обвинувачення у зґвалтуванні 15-річної польки.

УНИАН

Як повідомляє Польське радіо, сьогодні суд у Ґданську вирішить, чи візьмуть українця під варту.

5 липня пізно ввечері у Ґданську завершився допит 21-річного українця, котрого польські правоохоронці підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої.

Чоловікові вже висунули обвинувачення, однак він не зізнався у скоєному і представив свою версію подій.

Місцева прокуратура звернулася з клопотанням про тимчасовий арешт підозрюваного.

Читайте такожУ Гельсінкі зафіксували сплеск вуличних згвалтувань, скоєних іноземцями

Раніше ґданська поліція затримала шістьох осіб у справі щодо зґвалтування неповнолітньої. Усі затримані є громадянами України віком від 19 до 33 років.

За словами потерпілої 15-річної польки, зґвалтування було скоєне в суботу, 3 липня. Перед цим дівчина домовилася про зустріч із українцем, з яким познайомилася раніше. Крім них на спільній вечірці були ще інші громадяни України.

Як повідомили у прокуратурі, п’ятьох із затриманих слідчі допитали як свідків та відпустили додому. Допит 21-річного українця тривав до пізнього вечора і в результаті прокурор висунув йому обвинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої.

Прокуратура клопочеться про взяття під тримісячний арешт підозрюваного українця.

Кримінальний кодекс Польщі за зґвалтування передбачає тюремне ув’язнення від трьох до 12 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter